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    Отбор на ЧМ-2018. Сборная Украины одержала победу над Финляндией

    В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины на своем поле добилась минимальной победы над Финляндией со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Артем Кравец.

    Благодаря этому успеху украинцы набрали восемь очков и поднялись на второе место в группе I. Финляндия с одним баллом в активе занимает пятую строчку.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа I. 4-й тур

    Украина – Финляндия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кравец, 25.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 00:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 ноября 2016, 11:26

      Играют и не знают зачем. Говношенко их в Россию всё равно не пустит.С победой!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 ноября 2016, 09:58

      Федецкий не вышел.
      Видимо до сих пор на коксе..

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 ноября 2016, 07:21

      С трудом, но победа.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 ноября 2016, 06:31

      Ожидаемо. Забивать почти некому, а Финляндия без Ерёменко это совсем другая команда. Реально её что ли парень из Байера должен тащить. Осторожная игра само то, а победа она и есть победа. У Кравца серия из 3 матчей где он подряд забивает. Так что все свои задачи выполнили на этот матч.

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 13 ноября 2016, 06:05

      Та на кой нам на чм Салоляндия.... пусть дальше аналы европиндосам подставляют.....чм без них пройдет намного лучше

      -1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 13 ноября 2016, 02:46

      молодцы не то что наши уроды которые не могут даже на Катар настроиться!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 ноября 2016, 02:21

      "...странноо, чтоо Суомми проигралла...Видать, славянне всёже силльнее!.."
      Футбол без границ! - Украина, спасибо за победу!

      0
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      Рейтинг: +14

      Просто игра 13 ноября 2016, 01:37

      Было мало моментов, даже очень, но мы пробились))

      -1
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      Рейтинг: +20

      Некержаков 13 ноября 2016, 01:03

      Скучно было,но молодцы

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 ноября 2016, 00:43

      с Победой Украина!!!!!

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