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    Зе Луиш травмировался на тренировке сборной Кабо-Верде

    Нападающий «Спартака» и сборной Кабо-Верде Зе Луиш получил повреждение на тренировке национальной команды.

    Футболист должен был принять участие в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Буркина-Фасо, но травмировался на последнем предматчевом занятии. Сообщается, что времени на восстановление к игре недостаточно и что Зе Луиш, скорее всего, матч пропустит.

    Игра Кабо-Верде против Буркина-Фасо состоится в субботу, 12 ноября, а во вторник соотечественники Зе Луиша проведут товарищескую встречу против Габона.

    Источник: A Bola

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    11.11.2016 22:03
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +64

      kimoutpost 13 ноября 2016, 20:12

      действительно, как сборные - так травмы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 12 ноября 2016, 13:22

      Да что ж такое... Что Зе, что Квинси - как в сборную, так травмы. Надеюсь, несерьезная. Здоровья!!

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 12 ноября 2016, 11:24

      Для Спартака новость не очень, но время для восстановления есть, здоровья.

      1
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 12 ноября 2016, 05:15

      Надеюсь к матчу Российского первенства восстановится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 12 ноября 2016, 01:05

      спартак огонь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 ноября 2016, 00:37

      Потеря для Спартака, ведь только недавно Зе Луиш вышел на неплохой уровень игры.

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos 12 ноября 2016, 00:10

      иногда хочется, чтобы матчи сборных просто запретили. какой уже раз из-за них столько проблем

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 ноября 2016, 00:05

      Опять в сборной

      0
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      Рейтинг: +264

      dimid 11 ноября 2016, 23:42

      здоровья!

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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 11 ноября 2016, 23:08

      Кабо-Верде применили санкции

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