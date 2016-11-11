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    Смольников: «С ретро-формой вернемся в прошлое»

    Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от представленной сегодня формы национальной команды, в которой она будет выступать на Кубке конфедераций-2017.

    «Отличная форма. Могу выделить цвет, он поменялся. Красный мне нравится больше. А в том, как сидит на теле, все осталось прежним. Новая форма похожа на ретро-форму? Значит, вернемся в прошлое. Пусть это нам принесет удачу», – сказал Смольников.

    Также футболист высказал мнение о названии официального мяча Кубка конфедераций.

    «Название для мяча самое подходящее. «Красава» – слово из дворового сленга. Это достаточно необычно».

    Кроме того, Смольников поделился размышлениями о поражении сборной в товарищеском матче против Катара (1:2).

    «Игру против Катара смотрел. Команда проиграла, к сожалению. Главное – сделать из этого правильные выводы и готовиться к следующей игре. Всех смутило, что мы проиграли не самому именитому сопернику. Уже что-то бессмысленно говорить. Нужно сделать работу над ошибками. Уверен, тренерский штаб разберется».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.11.2016 21:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4938

      polt 12 ноября 2016, 23:28

      Смольников был Смольниковым три года назад, а сейчас один из зажравшихся "игроков" Зенита и нашей супер-сборной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 12 ноября 2016, 01:53

      Профессионал рассуждает о дворовом сленге и чуде ретро-формы, с помощью которого удача улыбнётся сборной. Плеать, а кто играть то будет???

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 ноября 2016, 00:14

      КОНЕЧНО ПРОПУСТИЛ МЫ ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ 1960 И ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1956 И 1988 ГОДА

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter > СОКОЛ САРАТОВ 12 ноября 2016, 00:58

      Это был СССР(Россия, Беларусия, Украина, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан),а значит это победы каждой из этих стран.

      2
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль > ttter 12 ноября 2016, 01:33

      Россия приемник СССР во всех турнирах, так как и долгов СССР, и футбольный союз СССР был основан на основе футбольного союза Российской Империи, так что сложно все) Но официально по фифа, например Россия является победителем евро 60, а Украина нет, не знаю даже правильно это или нет.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Красный Ливерпуль 12 ноября 2016, 14:16

      Сам же ответил на свой вопрос по правильности)
      Ps:Представь если сейчас был бы СССР то сколько бы в неё вошло граждан других стран,скажу только кто сильнее наших на две головы,а это Мхитарян,Я рмоленко,Коноплянка,Степаненко,Ракицкий,Джано и это я только те кто на слуху.Согласись другая команда!И представь они что-то выигрывают,затем союз рушится и всё отдают самой крупной стране,а это Россия.Справедливость зашкаливает!!!

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 11 ноября 2016, 22:58

      какая разница, в чем позорится?

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 11 ноября 2016, 22:09

      Игорь с приходом Фернандеса ты вернешься на диван,максимум на банке сидеть.

      -1
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