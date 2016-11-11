Романцев: «Сборная России движется в правильном направлении»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением о контрольном матче против Катара (1:2). Специалист поддержал рулевого национальной команды Станислава Черчесова.

«Результат, конечно, не очень хороший, но сборная движется в правильном направлении. Сейчас надо проверять ребят, которые что-то собой представляют. Я Станислава Саламовича прекрасно понимаю. У нас много качественных игроков, но не все пока готовы выступать на уровне сборной. Нужно просматривать этих людей.

Категорически не согласен со словами Виталия Леонтьевича относительно уровня нашей сборной. Идет поиск оптимального состава. Играют футболисты, которые через год-два могут «выстрелить». Черчесов старается воспользоваться этим моментом. У Станислава Саламовича сейчас нет задач, кроме просмотра игроков, и то, что он это делает, – здорово. Так что господин Мутко сказал неправильную вещь.

Не стоит обращать внимания на то, что поражение от Катара стало уже вторым подряд для нашей национальной команды. Могу рассказать такую вещь: в свое время, когда наши футболисты еще не могли себе позволить выезжать на заграничные сборы, мы все собирались в Сочи. Там играли друг с другом каждый день. И та команда, которая выглядела лучше всех в Сочи, как правило, вылетала из Высшей Лиги. А все потому, что такие команды занимались играми вместо того, чтобы делать акцент на тренировочном процессе. Когда начинался чемпионат, сказывался именно тренировочный процесс. Вот и у нас так – если будем выигрывать, то на чемпионате мира будем выглядеть бледно. Черчесов ведет активный поиск, не боится ставить все больше новых игроков, и это меня лично обнадеживает», – сказал Романцев.