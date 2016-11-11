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  • Романцев: «Сборная России движется в правильном направлении»

Романцев: «Сборная России движется в правильном направлении»

11 ноября 2016, 13:47
31

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением о контрольном матче против Катара (1:2). Специалист поддержал рулевого национальной команды Станислава Черчесова.

«Результат, конечно, не очень хороший, но сборная движется в правильном направлении. Сейчас надо проверять ребят, которые что-то собой представляют. Я Станислава Саламовича прекрасно понимаю. У нас много качественных игроков, но не все пока готовы выступать на уровне сборной. Нужно просматривать этих людей.

Категорически не согласен со словами Виталия Леонтьевича относительно уровня нашей сборной. Идет поиск оптимального состава. Играют футболисты, которые через год-два могут «выстрелить». Черчесов старается воспользоваться этим моментом. У Станислава Саламовича сейчас нет задач, кроме просмотра игроков, и то, что он это делает, – здорово. Так что господин Мутко сказал неправильную вещь.

Не стоит обращать внимания на то, что поражение от Катара стало уже вторым подряд для нашей национальной команды. Могу рассказать такую вещь: в свое время, когда наши футболисты еще не могли себе позволить выезжать на заграничные сборы, мы все собирались в Сочи. Там играли друг с другом каждый день. И та команда, которая выглядела лучше всех в Сочи, как правило, вылетала из Высшей Лиги. А все потому, что такие команды занимались играми вместо того, чтобы делать акцент на тренировочном процессе. Когда начинался чемпионат, сказывался именно тренировочный процесс. Вот и у нас так – если будем выигрывать, то на чемпионате мира будем выглядеть бледно. Черчесов ведет активный поиск, не боится ставить все больше новых игроков, и это меня лично обнадеживает», – сказал Романцев.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Черчесов Станислав Романцев Олег Мутко Виталий
Комментарии (31)
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алекс88
1478861676
Провала не избежать...в 27-30 годков невозможно научиться играть в футбол...поздновато уже да и кривоноги уже сформированы
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momwig_
1478862008
ОлегИваныч... Ну ладно - не все готовы выступать на уровне сборной. Но - не готовы выступать на уровне сборной в игре с Катаром???????
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RedWhiteFans2
1478862830
Полный пипец а не сборная. И главное никакой перспективы.
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343443
1478866519
нужно было расформировать сборную и всё,а не позориться
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Oblommoff
1478866707
Раньше стояли на краю пропасти, а теперь сделали шаг вперед
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turist82
1478867242
Скоро будем со сборными занзибара на равных играть )))
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Томь вперёд
1478869166
В прошлом уважаемый тренер, но в последнее время несёт ахинею!
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vladimir-7
1478871419
Романцев:"... сборная России движется в правильном направлении", т.е. ВНИЗ! Не надо защищать Черчесова, нужно сначала переизбрать состав РФС и РФПЛ специалистами по футболу, а не какими-то нужными кому-то людьми. Складывается впечатление, что Президенту РФ, Председателю Правительства, Государственной Думе и Совету Федерации всё это БЕЗРАЗЛИЧНО! Тогда зачем затевать проведение ЧМ-2018 в РОССИИ.
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Psih86
1478872132
Алкаш ты Романцев,что за херню ты несешь?Смешно до слез читать твой бред!
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OLEJABOR
1478873813
Это не сборная движется в правильном направлении. Это может быть Черчесов пытается двигаться. А сборная никуда не двигается.
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