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    Неймар забил 50-й гол за Бразилию

    В ночь с четверга на пятницу состоялся отборочный матч чемпионата мира-2018, в котором Бразилия принимала Аргентину. Он завершился со счетом 3:0. Один из мячей забил нападающий «Барселоны» Неймар. Он стал для него 50-м в 74 матчах за национальную команду. Неймар по-прежнему занимает четвертое место в споре лучших снайперов в истории пентакампеонов.

    Напомним, что Пеле лидирует в этом списке – 77 голов в 91 матче. На второй строчке располагается Роналдо – 62 (98), на третьем разместился Ромарио – 55 (70).

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 11 ноября 2016, 15:38

      неймару всего 24, если по продолжит играть, то думаю побьет рекорд пеле

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 ноября 2016, 09:35

      Да

      -3
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