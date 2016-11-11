Отбор на ЧМ-2018. Колумбия и Чили сыграли вничью

В матче отбора на ЧМ-2018 сборные Колумбии и Чили разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга – 0:0.

После этой встречи колумбийцы набрали 18 очков и находятся на третьей позиции, а чилийцы с 17 баллами занимают пятую строчку.

Напомним, из зоны КОНМЕБОЛ прямые путевки на ЧМ получают четыре первые команды. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в раунде плей-офф.

ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 11-й тур

Колумбия – Чили – 0:0

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)