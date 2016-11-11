Отбор на ЧМ-2018. Колумбия и Чили сыграли вничью

хорошо что спать пошел после первого тайма
В матче отбора на ЧМ-2018 сборные Колумбии и Чили разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга – 0:0.
После этой встречи колумбийцы набрали 18 очков и находятся на третьей позиции, а чилийцы с 17 баллами занимают пятую строчку.
Напомним, из зоны КОНМЕБОЛ прямые путевки на ЧМ получают четыре первые команды. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в раунде плей-офф.
ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 11-й тур
Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)