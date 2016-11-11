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    Отбор на ЧМ-2018. Колумбия и Чили сыграли вничью

    В матче отбора на ЧМ-2018 сборные Колумбии и Чили разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга – 0:0.

    После этой встречи колумбийцы набрали 18 очков и находятся на третьей позиции, а чилийцы с 17 баллами занимают пятую строчку.

    Напомним, из зоны КОНМЕБОЛ прямые путевки на ЧМ получают четыре первые команды. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в раунде плей-офф.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 11-й тур

    Колумбия – Чили – 0:0

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 01:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 11 ноября 2016, 10:23

      хорошо что спать пошел после первого тайма

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