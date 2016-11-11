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Материалы

Колумбия - Чили

10.11.2016, Четверг, 23:30 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур Колумбия - Чили
Кубок Америки 2016
Групповой этап, 1/2 финала
23 июня, четверг 03:00 Колумбия 0:2 Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
3 тур
13 ноября, пятница 02:30 Чили 1:1 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
17 тур
12 октября, суббота 01:00 Колумбия 3:3 Чили
8 тур
11 сентября, вторник 23:30 Чили 1:3 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 20:00 Чили 2:0 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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    Рейтинг: +11

    joker_vladimir 11 ноября 2016, 11:03

    у вас неправильное расположение сборной чили, они на 5 месте, а не на 6

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