Тебас: «Не могу извиниться перед «Барселоной», потому что я не лицемер»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не собирается извиняться перед «Барселоной» за свои слова, которыми он прокомментировал инцидент с бутылкой, брошенной в игроков каталонцев во время матча Примеры против «Валенсии» (3:2).

«Мне жаль, что все это со мной происходит. Меня это морально ранит, я не чувствую себя комфортно. Но я не собираюсь прекращать делать свою работу.

Я не могу извиниться, потому что я не лицемер. Эта ситуация меня чрезвычайно беспокоит и ранит, потому что последних три с половиной года мои усилия были направлены на борьбу с насилием в испанском футболе», – сказал Тебас.

Напомним, ранее Тебас заявил, что игроки «Барселоны» сами спровоцировали агрессию со стороны болельщика «Валенсии» и слишком картинно отреагировали на попадание бутылки.