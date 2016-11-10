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    Верратти: «Никто не стоит 100 миллионов. Мы же просто играем в футбол»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал высказывание своего агента, заявившего, что его клиент стоит столько же, сколько Поль Погба.

    «Я не стою сто миллионов. Мы же просто играем в футбол. Такие огромные суммы вызывают смех. Никто не стоит столько.

    И я думаю, что такие суммы вредят игрокам, за которых столько платят, потому что после этого люди начинают ждать невозможного», – сказал Верратти.

    Напомним, Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    10.11.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -92

      Raxor 10 ноября 2016, 22:05

      по игре марко нравится больше погбы, поэтому предпочел бы веррати ценик в 100 лям, а не погбе

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 10 ноября 2016, 21:49

      Озвучил то,о чём все предпочитают молчать!Респект и уважуха тебе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 10 ноября 2016, 21:24

      мужик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 10 ноября 2016, 21:17

      согласен

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