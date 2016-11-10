Верратти: «Никто не стоит 100 миллионов. Мы же просто играем в футбол»

по игре марко нравится больше погбы, поэтому предпочел бы веррати ценик в 100 лям, а не погбе
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал высказывание своего агента, заявившего, что его клиент стоит столько же, сколько Поль Погба.
«Я не стою сто миллионов. Мы же просто играем в футбол. Такие огромные суммы вызывают смех. Никто не стоит столько.
И я думаю, что такие суммы вредят игрокам, за которых столько платят, потому что после этого люди начинают ждать невозможного», – сказал Верратти.
Напомним, Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.