Верратти: «Никто не стоит 100 миллионов. Мы же просто играем в футбол»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал высказывание своего агента, заявившего, что его клиент стоит столько же, сколько Поль Погба.

«Я не стою сто миллионов. Мы же просто играем в футбол. Такие огромные суммы вызывают смех. Никто не стоит столько.

И я думаю, что такие суммы вредят игрокам, за которых столько платят, потому что после этого люди начинают ждать невозможного», – сказал Верратти.

Напомним, Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.