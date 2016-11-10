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  • Верратти: «Никто не стоит 100 миллионов. Мы же просто играем в футбол»

Верратти: «Никто не стоит 100 миллионов. Мы же просто играем в футбол»

10 ноября 2016, 19:00
4

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал высказывание своего агента, заявившего, что его клиент стоит столько же, сколько Поль Погба.

«Я не стою сто миллионов. Мы же просто играем в футбол. Такие огромные суммы вызывают смех. Никто не стоит столько.

И я думаю, что такие суммы вредят игрокам, за которых столько платят, потому что после этого люди начинают ждать невозможного», – сказал Верратти.

Напомним, Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Франция. Кубок лиги ПСЖ Верратти Марко
Комментарии (4)
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ibragim_ibragimov_99
1478801827
согласен
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Adekvat07
1478802290
мужик
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T 72
1478803786
Озвучил то,о чём все предпочитают молчать!Респект и уважуха тебе
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Raxor
1478804751
по игре марко нравится больше погбы, поэтому предпочел бы веррати ценик в 100 лям, а не погбе
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