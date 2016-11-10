Малафеев: «В матче с Катаром хотелось бы увидеть нововведения от Черчесова»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев выразил надежду увидеть некоторые новые тактические идеи тренерского штаба национальной команды в матче с Катаром. Игра пройдет сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ожидаю предсказуемого товарищеского матча, даже невзирая на то, что для тренерского штаба они являются контрольными. Сборная Катара – не самый топовый соперник, сложно будет потом провести какой-то анализ, параллели и удостовериться в наличии боевого состава у нынешней сборной. Посмотрю за новичками, наверняка сегодня кто-то постарается проявить себя на 100 процентов. Также было бы интересно увидеть больше нюансов, каких-то нововведений от Станислава Черчесова. Что касается позиции вратаря, то думаю, что сегодня в воротах сборной мы увидим в деле нескольких голкиперов, а с первых минут выйдет Сослан Джанаев», – заявил Малафеев.