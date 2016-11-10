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    Адвокат: «Не понимаю, зачем Россия вообще сейчас играет с Катаром»

    Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат уверен, что российская команда должна проводить товарищеские матчи с соперниками, которые будут сильнее сборной Катара. Во время беседы с журналистами голландец также вспомнил товарищеский матч с командой этой страны (1:1), который состоялся в 2011 году.

    – Помню, что некоторые руководители РФС покупали на местном рынке много арабской одежды. Помню пустые тарелки в ложе для почетных гостей.

    – Что касается матча, то мы тогда попробовали очень много новых футболистов, и в чем-то проявлялась несогласованность. Хотя быстрый гол пропустили, когда играла основа. Но для нас та встреча ничего не значила. В отличие от нынешней сборной России, мы участвовали в отборочном турнире, который был для нас приоритетом. И там против нас выступали по-настоящему крепкие соперники.

    – Получше Катара?

    – Конечно. Но что вы мне хотите сказать? Для нас тот спарринг был нормальным явлением, а вот про нынешнюю команду я бы так не сказал. Не понимаю, зачем Россия вообще сейчас играет с Катаром. У вас впереди чемпионат мира, официальных матчей нет, надо каждую возможность использовать, чтобы встретиться с сильной командой! Только в противостояниях с серьезными сборными можно выявить слабые стороны. А что покажет игра с Катаром?

    – А вы не спрашивали у руководства, зачем тогда встречались с Катаром?

    – Нет, меня это не волновало. Тогда мы просто приехали сыграть в свое удовольствие, сменить обстановку, расслабиться. Плюс матч был выгоден для федерации. Сейчас – совсем другая ситуация, и я уже сказал почему. Россия должна играть с сильными соперниками! – сказал Адвокат.

    Напомним, что матч Катар – Россия состоится сегодня. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция матча будет доступна по ссылке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2016 06:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 10 ноября 2016, 13:31

      Потому что уровень сборной упал и стал ближе к Катару.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      Smekaev 10 ноября 2016, 13:24

      А где взять сильных соперников, когда нам такую свинью в лице сборной косово подложили?! И раздражитель редкостный, и в группе не играем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 10 ноября 2016, 10:40

      Потому что, Дик, по нынешним временам Катар и есть для нас Сильный Соперник..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +80

      роналдон 10 ноября 2016, 09:36

      верно, только выгоду ищут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 10 ноября 2016, 09:24

      По сути и правда соперник слабый, а матчей и времени до ЧМ не так много осталось. Но по сути тогда надо везти почти полностью новую сборную, если главная цель это просмотр новичков. А по сути ещё и пиар хозяин ЧМ 2018 против хозяина ЧМ 2022. Пускай погреются футболисты ведь скоро снова Россия и холодные и местами заснеженные поля.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 10 ноября 2016, 09:15

      Проиграют шейхам, как пить дать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 09:07

      Игра с Катаром это показуха для РФС во главе с Мудко и Черчесова, так как
      победа обеспечена и будет показано правильное направление подготовки
      сборной. В случае выбора сильного спарринг партнёра сборная проиграет
      и пойдёт критика в сторону РФС и гл. тренера о неправильном составе
      сборной и неверной её подготовке и естественно о снятии с поста Президента
      РФС и главного тренера сборной РФ по футболу.

      6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 ноября 2016, 08:56

      с другими не смогли договориться...

      0
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      Рейтинг: +12

      muromen > bolela_16 10 ноября 2016, 12:54

      А с другими и не надо, чем шейхи плохи?! Приглашающая сторона они, бабосов наверняка кучеряво подкинут! Вот и весь смысл!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 ноября 2016, 08:55

      Наверное у руководства РФС сносилась арабская одежда , пора покупать новую и в ВИП-ложе кормят наверное не плохо ..........................

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 ноября 2016, 08:52

      Да Катар не самый худший соперник! Может и нашим пестонов накидать!

      1
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