Бывший тренер по физподготовке «МЮ» заявил, что Роналду сможет играть столько, сколько захочет

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» по физподготовке Тони Страдвик поделился мнением о футбольном долголетии нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По словам Страдвика, португалец сможет играть в футбол столько, сколько захочет.

«Я думаю, он хочет играть еще лет десять. Не сомневаюсь, что при его способностях играть и восстанавливаться, с его здоровьем он сможет играть столько, сколько сам этого захочет. Вы хотите смотреть на игру таких игроков, как Роналду, так долго, насколько в принципе у вас есть страсть к этой игре. Вдобавок, его талант и опыт бесценен для молодых игроков и подрастающих поколений. Футболу нужны такие люди, как Криштиану Роналду», – заявил специалист.