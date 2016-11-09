Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тихонов: «Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победе»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказал мнение о матче 21-го тура ФНЛ против «Балтики» (2:1). По словам специалиста, он ошибся в некоторых заменах.

    «Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победе. Начинается нервотрепка… Когда мы полностью контролировали игру, наступила самоуспокоенность, что и привело к пропущенному мячу. Сбили ритм игры и замены, здесь я хотел посмотреть игроков, которые только восстановились после травмы, возможно, в некоторых изменениях я ошибся… Хотя игра шла хорошо, можно было забивать третий мяч, мы контролировали игру, но последние двадцать минут мне не понравились, будем разбирать ошибки», – сказал Тихонов.

    После 21-го тура «Енисей» находится на 4 месте в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ФК «Енисей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2016 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11