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Риццоли стал лучшим арбитром Евро-2016

9 ноября 2016, 11:04
4

Итальянский арбитр Никола Риццоли был признан лучшим судьей Евро-2016, который прошел летом во Франции. В честь этого ему будет вручена специальная памятная награда, которую он сможет получить во время одного из товарищеских матчей национальных команд на следующей неделе.

На прошедшем Евро-2016 Риццоли судил четыре матча: Англия – Россия (1:1), Португалия – Австрия (0:0), Франция – Ирландия (2:1) и Германия – Франция (0:2). В них он 19 раз показывал предупреждения, удалил одного футболиста и назначил три пенальти.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Риццоли Никола
Комментарии (4)
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Oblommoff
1478679501
Ага, засудил немцев и лучший
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Тraumtanzеr
1478680289
Это тот, который Барсу из лч отправил?
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Svinka Pepa
1478682412
Судейская банда как братья-массоны
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kurennoyd
1478689593
Лол. Дважды Францию за уши вытащил, столько ляпов наделал, Германию слил, а теперь лучший. Позор!
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