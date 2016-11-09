Риццоли стал лучшим арбитром Евро-2016

Итальянский арбитр Никола Риццоли был признан лучшим судьей Евро-2016, который прошел летом во Франции. В честь этого ему будет вручена специальная памятная награда, которую он сможет получить во время одного из товарищеских матчей национальных команд на следующей неделе.

На прошедшем Евро-2016 Риццоли судил четыре матча: Англия – Россия (1:1), Португалия – Австрия (0:0), Франция – Ирландия (2:1) и Германия – Франция (0:2). В них он 19 раз показывал предупреждения, удалил одного футболиста и назначил три пенальти.