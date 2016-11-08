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    Мутко: «У всех региональных клубов большие проблемы. Самое простое – просить деньги из бюджета»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о финансовой ситуации в региональном футболе.

    «Не только у «Луча» – у всех региональных клубов большие проблемы. Этим надо постоянно заниматься, смотреть. Надо сесть в регионе всем заинтересованным людям и определиться – нужен клуб или не нужен, нужен футбол или не нужен футбол. Если нужен, то надо заниматься этим серьезно. Самое простое – написать письмо и просить деньги из бюджета. Надо искать партнеров, спонсоров, заинтересованных людей, прозрачным клуб делать, с бюджетом открытым. Надо ориентироваться на собственных доморощенных игроков. Если будет такая политика, то все будет нормально.

    Надо этим заниматься постоянно и быть открытыми перед спонсорами, партнерами. То же самое, что мы делаем сейчас в РФС – отчитываемся по всем инвестициям, по каждым программам. Партнеры нам доверяют», – сказал Мутко.

    Напомним, ранее игроки «Луча-Энергии» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам.

    Источник: Р-Спорт

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    08.11.2016 22:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +82

      Mi6 12 ноября 2016, 18:24

      Как можно в карман к мудко?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 ноября 2016, 13:29

      Насчёт СЕСТЬ... Может, и вправду некоторыми товарищами следует заняться соответствующим органам?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 ноября 2016, 10:46

      В регионах полный завал и не только в футболе, может в Москве об этом не знают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ftftd 9 ноября 2016, 10:24

      В России некому не что не нужно, кроме как разворовывать бюджет. Гиблая страна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 9 ноября 2016, 08:49

      Пусть Мудко сам с распилов отваливает на содержание региональных клубов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 ноября 2016, 08:44

      Система такая, сами регионы просят деньги у центра, всегда. Вначале все налоги в центр, а потом послушным с барского плеча, крохи. И ни какой прозрачности бюджетов не будет, как и во всей стране. И ни каких инвестиций.
      А языком молотить Мутко умеет, хотя сам знает, что все это чушь.

      5
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      Рейтинг: +319

      семенчик 9 ноября 2016, 08:14

      Все как всегда!!!

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 ноября 2016, 08:14

      Какой умненький...

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 9 ноября 2016, 08:05

      а к кому региональным клубам обращатся?только рфс может помочь,спонсоров хороших они точно не найдут

      0
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      Рейтинг: +16

      OLEJABOR 9 ноября 2016, 06:49

      Если у всех клубов проблемы, может быть не так управлял. И желания это исправлять что-то не видно.

      0
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