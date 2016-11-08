Мутко: «В «Динамо» приходят собственники, финансируют, все оформляют в долги. Сложно это понять»

Президент РФС Виталий Мутко поделился размышлениями о финансовой политике «Динамо» и будущем московского клуба.

«Динамо» – клуб, который терять нельзя. Он имеет большие традиции, у него серьезная социальная основа есть, инфраструктура, современный стадион строится, тренировочные центры, базы. Он более устойчивый с точки зрения перспективы. Сама экономика, организация – это уже другой вопрос, процесс мне совершенно непонятный.

Приходят собственники, финансируют клуб, все оформляют в долги. Мне сложно это понять и даже представить себе. Есть кому там разбираться, есть собственники клуба, думаю, разберутся. За ними стоит общество «Динамо», это непростой клуб», – сказал Мутко.