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    Смородская: «В России нет политической воли на выявление договорных матчей»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о договорных матчах, отвечая в эфире программы «Культ тура» на вопрос об игре 12-го тура РФПЛ «Урал» – «Терек».

    «Матч в Екатеринбурге? Он что, первый, что ли? Не первый и не последний. Я смотрю российский футбол постоянно, он меняется, надеюсь, что когда-нибудь станет прозрачным, понятным и прекрасным. Как выявляются договорные матчи в Европе? Специальные службы и органы по несколько лет это делают. У нас нет политической воли на выявление», – сказала Смородская.

    Также она рассказала о необходимости работать над посещаемостью матчей РФПЛ.

    «Шесть лет назад вообще не было инфраструктуры, «Локомотив» построил тогда самый современный стадион. Сейчас арены есть, но надо работать над их посещаемостью. Поиски врагов, риторика в духе «все вокруг плохие» – это отпугнуло людей от футбола. При Толстых было очень много слов и никакого дела.

    Надо понимать, что нельзя поднять посещаемость в отдельно взятом клубе. Чем больше агрессии на стадионе, тем меньше нормальных зрителей туда приходит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2016 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 9 ноября 2016, 16:05

      уж кому кому но тебе обсуждать договорные матчи, тебе вообще делать нечего в футболе

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 9 ноября 2016, 02:44

      Когда ты успокоишься

      0
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 8 ноября 2016, 23:41

      овца! набор бессвязных слов (мыслей). мало того, что ничего не смыслит в красоте и посещаемости нашего футбола, так ещё и сравнивает его с евпропой, надо отдать должное, пыталась привлечь зрителей на домашние матчи локо, да только вывеска матча определяет количество зрителей, а не воля гендира, так и у большинства команд... ))

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 8 ноября 2016, 21:43

      "Шесть лет назад вообще не было инфраструктуры, «Локомотив» построил тогда самый современный стадион."

      Да-да, в 2010 помню на открытии стадиона шоу было отличное, Месси прилетал ленточку перерезать, а Мадонна и Мьюз закрывали все действо шикарным концертом.

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 8 ноября 2016, 20:28

      И стадион уже эта бабка построила?

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