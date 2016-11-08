Жиру: «Когда контракт истечет, поищу клуб, где мне дадут больше игрового времени»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру поделился мнением о своем положении в лондонском клубе.

«Я не из тех, кто много жалуется, и я всегда буду отдавать все силы за футболку моего клуба. Я буду бороться за место в стартовом составе до тех пор, пока действует мой контракт с клубом.

Когда он истечет, я бы хотел поискать себе команду, которая предоставит мне больше игрового времени», – сказал Жиру.

Добавим, что минувшим летом игрок был близок к переходу в «Наполи», и, как отмечает источник, неаполитанцы могут вновь попытаться приобрести Жиру.

В нынешнем розыгрыше АПЛ футболист выходил на поле в пяти матчах, в общей сложности проведя в игре 92 минуты. Его нынешний контракт истекает в 2018 году.