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  • Бабурин: «Современная молодежь играет только ради денег, а мы играли душой»

Бабурин: «Современная молодежь играет только ради денег, а мы играли душой»

8 ноября 2016, 18:15
2

Тренер вратарей юношеской сборной России Сергей Бабурин отметил, что для нынешнего молодого поколения игроков на первом месте стоит материальная составляющая. По словам специалиста, в его время в футбол играли душой.

«Чем отличается современная молодежь от молодежи 60-70-х? О, это больная тема. Мы играли душой, а сегодня частенько люди играют деньгами: «Вот я сейчас выбьюсь и что-то заработаю». У нас таких мыслей не было. Когда Лев Иванович Яшин мне сказал, что я еду на сборы с основной командой «Динамо», для меня это был какой-то порыв. Я прибежал домой – я счастливый человек! Сейчас думают: а что я за это получу, а почему этому больше, а этому меньше.

В нас горело желание соревноваться, играть в футбол. Я пришел в школу в десять, а мне сказали, что набор только с одиннадцати. Но у нас был спортивный двор, мы занимались всем, были признаны лучшей спортивной площадкой Москвы 1969 года. Хоккеист Евгений Зимин мне тогда даже говорил: «Может, из тебя вратарь хоккейный получится?» Мы жили не в том достатке, в котором живут сейчас», – сказал Бабурин.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия (до 18)
Комментарии (2)
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yurdin
1478622197
Можно соглашаться с каждым словом.
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андрей андреев
1478635234
Месси, Рональдо и др. тоже играют душой? Думаю за деньги.Но они играют получше наших
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