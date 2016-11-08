Бабурин: «Современная молодежь играет только ради денег, а мы играли душой»

Тренер вратарей юношеской сборной России Сергей Бабурин отметил, что для нынешнего молодого поколения игроков на первом месте стоит материальная составляющая. По словам специалиста, в его время в футбол играли душой.

«Чем отличается современная молодежь от молодежи 60-70-х? О, это больная тема. Мы играли душой, а сегодня частенько люди играют деньгами: «Вот я сейчас выбьюсь и что-то заработаю». У нас таких мыслей не было. Когда Лев Иванович Яшин мне сказал, что я еду на сборы с основной командой «Динамо», для меня это был какой-то порыв. Я прибежал домой – я счастливый человек! Сейчас думают: а что я за это получу, а почему этому больше, а этому меньше.

В нас горело желание соревноваться, играть в футбол. Я пришел в школу в десять, а мне сказали, что набор только с одиннадцати. Но у нас был спортивный двор, мы занимались всем, были признаны лучшей спортивной площадкой Москвы 1969 года. Хоккеист Евгений Зимин мне тогда даже говорил: «Может, из тебя вратарь хоккейный получится?» Мы жили не в том достатке, в котором живут сейчас», – сказал Бабурин.