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    Балотелли верит, что в нынешнем сезоне «Ницца» станет чемпионом Франции

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли выразил надежду, что его команда по итогам нынешнего сезона станет чемпионом Лиги 1. Напомним, итальянский форвард присоединился к французскому клубу летом 2016 года на правах свободного агента.

    «Ницца» – очень хорошая команда. Наши игроки – фантастика. Даже без меня в составе она сильна и добивается побед. Я горд тем, что мы находимся на вершине турнирной таблицы, но этого мало, ведь мне хочется больше забивать. Станем ли мы чемпионами? Да, это возможно, хотя и сложно. Пока мы провели 11 матчей, вся борьба впереди», – сказал Балотелли.

    Источник: Football Italia

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    08.11.2016 00:25
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