Маркиньос призывает Неймара перейти в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос выразил надежду, что нападающий «Барселоны» Неймар когда-нибудь станет одноклубником футболиста и перейдет в стан французского клуба. Напомним, ранее 24-летний форвард подписал с каталонской командой новый контракт, рассчитанный до 2021 года.

«Неймар лучше остальных. Но больше из-за его игровых качеств, а не потому что он мой друг. Неймар молод, но уже является ведущим игроком. Он будет развиваться дальше», – сказал Маркиньос.