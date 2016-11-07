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    Маркиньос призывает Неймара перейти в «ПСЖ»

    Защитник «ПСЖ» Маркиньос выразил надежду, что нападающий «Барселоны» Неймар когда-нибудь станет одноклубником футболиста и перейдет в стан французского клуба. Напомним, ранее 24-летний форвард подписал с каталонской командой новый контракт, рассчитанный до 2021 года.

    «Неймар лучше остальных. Но больше из-за его игровых качеств, а не потому что он мой друг. Неймар молод, но уже является ведущим игроком. Он будет развиваться дальше», – сказал Маркиньос.

    Источник: Goal.com

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    07.11.2016 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Redland 8 ноября 2016, 08:35

      Может надо наоборот, чтобы маркиньос стал одноклубником неймара

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