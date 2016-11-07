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    «Енисей» подаст жалобу на судейство матча с «Динамо»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сообщил, что клуб не оставит без внимания несколько спорных эпизодов в поединке 20-го тура ФНЛ с «Динамо» (2:2). По словам специалиста, красноярцы намерены подать жалобу на судейство.

    – В обороне мы почти не допускали ошибок, а голы, которые нам забили… Один из метрового офсайда, второй – удар на удачу. Мяч попал в «девятку». А так мы почти не дали сопернику создать голевых моментов.

    – Помимо гола из офсайда, о котором вы говорите, был эпизод, когда судья Алексей Сухой не увидел, как Бечирай атаковал Чернова.

    – Да, сначала судья не увидел явный офсайд. Понимаю, когда момент сложный – защитник выходит, нападающий врывается. Быстрое перемещение, можно «вне игры» не увидеть. А когда человек просто стоит в офсайде, мяч отскакивает к нему, и футболист соперника забивает, то не понимаю судей в таких моментах. Или удар локтем в горло нашему игроку… Будем подавать жалобу. Такие вещи оставлять без внимания нельзя. Бывает, случайно люди локтем попадают в голову. А тут целенаправленный удар в горло.

    – В предыдущем матче с «Тюменью» тоже ведь были удаления.

    – С «Тюменью» у нас удаляют игрока из-за того, что два футболиста столкнулись плечами. Просто один упал и показал, как будто ему больно. А тут был целенаправленный удар в горло или в лицо. Пускай разбираются, а мы посмотрим, как относятся к разным командам.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.11.2016 18:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 8 ноября 2016, 11:06

      Андрей -порядочный парень и зря говорить не будет.Его все уважают.

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 7 ноября 2016, 19:55

      ну ты какой

      -3
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