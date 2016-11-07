Бонуччи заявил, что не общался с представителями «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подчеркнул, что не вступал в контакт с представителями «Манчестер Сити» по поводу возможного перехода. Также игрок рассказал о цели «старой синьоры» в нынешнем сезоне и назвал позиции, которые бы стоило укрепить в команде. Напомним, прошедшим летом СМИ активно муссировали тему вероятного переезда 29-летнего итальянца на Туманный Альбион.

«Ни с кем из представителей «Манчестер Сити» я не связывался. Они также не контактировали со мной.

Цель «Юве» – скудетто. В данный момент мы ощущаем нехватку Пауло Дибалы. Он принадлежит к тому типу игроков, которые в состоянии в одиночку решить эпизод.

Не скажу, какую именно линию нам следует укрепить. Я лишь должен хорошо исполнять свои функции. Но как по мне, «Ювентусу» было бы неплохо укрепить середину поля. Это придаст глубину нашей игре.

В будущем мне хотелось бы построить длительную тренерскую карьеру», – сказал Бонуччи.