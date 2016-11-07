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    Главный тренер сборной Колумбии: «На Фалькао возлагаются большие надежды»

    Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман прокомментировал вызов в состав команды нападающего «Монако» Радомеля Фалькао. Напомним, футболист впервые за год получил вызов в национальную сборную.

    «Фалькао всегда был ключевым игроком для сборной Колумбии. К сожалению, травма не позволила ему сыграть на прошлом чемпионате мира. Но впереди другой турнир, а после перерыва он находится на пути к своей лучшей форме. Ему пришлось снова подниматься с низов наверх. Надеюсь, Фалько сможет еще прибавить и оправдает надежды, которые на него возлагаются», – заявил специалист.

    Колумбия в рамках квалификации ЧМ-2018 примет Чили 10 ноября, а 15-го сыграет с Аргентиной.

    Источник: ФИФА

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    07.11.2016 07:42
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