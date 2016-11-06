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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» и возглавил турнирную таблицу

    В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле крупно выиграл у «Уотфорда» со счетом 6:1. Благодаря этому результату команда Юргена Клоппа набрала 26 очков и вышла в лидеры АПЛ.

    В параллельном поединке «Халл Сити» в родных стенах одержал волевую победу над «Саутгемптоном» – 2:1.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

    Ливерпуль – Уотфорд – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мане, 27; 2:0 – Коутиньо, 30; 3:0 – Джан, 43; 4:0 – Фирмино, 57; 5:0 – Мане, 60; 5:1 – Янмаат, 75; 6:1 – Вейналдум, 90+1.

    Халл Сити – Саутгемптон – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Остин, 6 (с пенальти); 1:1 – Снодграсс, 61; 2:1 – Доусон, 63.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2016 19:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33715

      zra78 7 ноября 2016, 00:04

      Ливер радует!

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 6 ноября 2016, 23:32

      Впервые за 2 с половиной года они в лидерах))

      0
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      Рейтинг: +16

      Denmark* 6 ноября 2016, 23:17

      Как же благополучно вовремя и удачно Любимые Красные смогли УГАДАТЬ с таким Гением Тренерской Мудрости Юргеном-Норбертом Клоппом!!? Неужели Скаузерам было "уготовано" столько лет мучений и ожиданий, после несказанных достижений с Шенкли/Пэйсли/ (чуть менее) Далглишем, чтоб наконец-то снова почувствовать уверенность в Будущем?!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 ноября 2016, 22:21

      Клопп есть Клопп! С двумя буквами П! И у него есть опыт создания чемпионской команды из ничего. Посоревноваться с ним в этом плане в Европе могут сегодня лишь Симеоне и Раньери. Ну и у нас когда-то Бесков, Садырин, Сёмин, Газзаев, Бердыев... Трое последних пока живы и здоровы, дай Бог им здоровья и творческого долголетия!

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      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 6 ноября 2016, 19:23

      так держать наше молодцы YNWA!!!

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