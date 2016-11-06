Масалитин считает, что без Еременко ЦСКА бы шел на десятом месте в РФПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что без полузащитника Романа Еременко московский клуб в нынешнем сезоне шел бы на десятом месте в турнирной таблице РФПЛ. Отметим, что на данный момент красно-синие располагаются на третьей строчке.

– Что было бы с ЦСКА, если у команды с самого начала не было Романа Еременко. За какие позиции ЦСКА боролся бы?

– ЦСКА шел ближе к десятому месту. Это может быть связано с чемпионатом Европы. Слуцкий же не готовил армейцев. И еще получил психологический удар после провального выступления сборной России. Приехал в клуб вместе с футболистами. Все без отдыха. И ни в одной игре ЦСКА не показал свой класс. Еременко в чемпионате Европы не участвовал и отдохнул. Других лидеров нет. Единственный, кто более-менее показывает свой класс – это Вернблум. Остальные просто как будто в другой футбол играют.