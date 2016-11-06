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  • Масалитин считает, что без Еременко ЦСКА бы шел на десятом месте в РФПЛ

Масалитин считает, что без Еременко ЦСКА бы шел на десятом месте в РФПЛ

6 ноября 2016, 15:15
8

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что без полузащитника Романа Еременко московский клуб в нынешнем сезоне шел бы на десятом месте в турнирной таблице РФПЛ. Отметим, что на данный момент красно-синие располагаются на третьей строчке.

– Что было бы с ЦСКА, если у команды с самого начала не было Романа Еременко. За какие позиции ЦСКА боролся бы?

– ЦСКА шел ближе к десятому месту. Это может быть связано с чемпионатом Европы. Слуцкий же не готовил армейцев. И еще получил психологический удар после провального выступления сборной России. Приехал в клуб вместе с футболистами. Все без отдыха. И ни в одной игре ЦСКА не показал свой класс. Еременко в чемпионате Европы не участвовал и отдохнул. Других лидеров нет. Единственный, кто более-менее показывает свой класс – это Вернблум. Остальные просто как будто в другой футбол играют.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Масалитин Валерий
Комментарии (8)
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Диктор
1478436104
Ну они туда потихоньку и съезжают.
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cska-62
1478436275
Если бы не Вернблум и Акинфеев, то ЦСКА в этом сезоне плёлся бы уже в хвосте турнирной таблицы... И на девятом или четырнадцатом месте - без разницы...
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cska-62
1478437580
В советское время был очень популярен такой анекдот:
«1946 год. По Москве идёт мужик и причитает: «Усатая сволочь! Довела страну до разрухи, голода и нищеты…»
Мужика, естественно, скручивают и на Лубянку. Там сразу допрос:
- Кто вас послал заниматься антисоветской пропагандой?
- Какой пропагандой?
- Ну как же?! Вот в протоколе написано, что вы публично заявляли об «усатой сволочи»… Кого вы имели ввиду?
- Как кого?! Гитлера, разумеется! А вы, гражданин следователь, кого имеете ввиду?»
Семьдесят лет спустя анекдот может повториться в несколько ином виде – в откровении Слуцкого:
«Я не виноват, я – говно, о чём публично и заявлял. Во всём виновата эта сволочь усатая! Создала лучшую оборону страны, а об эликсире молодости не позаботилась, чтобы я мог вечно на ней паразитировать!».
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Doktor Dik
1478440215
всё будет хорошо!!!
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_Kesh_Suntar_
1478455603
Еременко сука! Он же команду просто поставил своим допингом!
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