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    Фернандеш: «Я чувствую себя нужным футболистом»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признал, что в последнее время стал чувствовать себя увереннее. Об этом он заявил после матча 12-го тура РФПЛ с «Анжи» (4:0).

    – Мы счастливы, что ты снова стал неотъемлемой частью команды, что начал играть и забивать.

    – Всегда существует момент адаптации, момент некоторых сложностей, но сейчас все хорошо. Я чувствую себя нужным футболистом, у меня появляется уверенность в себе.

    – Два быстрых гола – часть тактики?

    – Всегда здорово начинать матч сильно, забивать на первых минутах. Тем более, мы сделали это дважды! Да, это была часть стратегии – агрессивное начало.

    – Ты играл с Миранчуком на острие, играл с Майконом – это разные вещи?

    – Разница, действительно, есть. Сегодня было комфортно с Майконом – он хорошо открывается за спину, он очень быстрый. Для атакующего полузащитника одно удовольствие искать Маркеса передачами в штрафную.

    – Сейчас пауза на сборные.

    – Не думаю, вызван я в сборную или нет. Главное – что сейчас есть время на клуб, на то, чтобы работать и тренироваться еще больше.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.11.2016 11:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 ноября 2016, 20:34

      При Сёмине конечно заиграл! Почему его Черевченко держал на скамейке?!

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      Рейтинг: +864

      sined1951 > mdu86 6 ноября 2016, 22:48

      Потому что у него есть нехорошая привычка временами заигрываться и тормозить быструю атаку, понаблюдайте за ним получше.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > sined1951 6 ноября 2016, 23:03

      Это я заметил. Фернандеш конечно технарь, но грешок за ним такой водится. Там где можно сыграть попроще-он иногда делает лишние движения

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 ноября 2016, 15:26

      наконец-то ему дали шанс

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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 6 ноября 2016, 15:09

      Игрок хороший и нужный

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