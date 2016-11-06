Нигматуллин о натурализации: «В сборной не могут играть наемники»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался против натурализации бразильских игроков для национальной команды.

«Эту тему пора заканчивать. Окошечко, которое выдает всем бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть. Это уже неприлично просто. Ставка делается не на то. Нужно воспитывать молодежь, которая этот паспорт получает при рождении. В сборной не могут играть наемники. Там должны быть свои футболисты, которые играют за национальную команду бесплатно, как это было сто лет до недавнего времени», – заявил он.

Напомним, что в этом году российское гражданство получили хавбек «Краснодара» Жоаозинью и защитник ЦСКА Марио Фернандес.