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  • Нигматуллин о натурализации: «В сборной не могут играть наемники»

Нигматуллин о натурализации: «В сборной не могут играть наемники»

6 ноября 2016, 10:30
25

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался против натурализации бразильских игроков для национальной команды.

«Эту тему пора заканчивать. Окошечко, которое выдает всем бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть. Это уже неприлично просто. Ставка делается не на то. Нужно воспитывать молодежь, которая этот паспорт получает при рождении. В сборной не могут играть наемники. Там должны быть свои футболисты, которые играют за национальную команду бесплатно, как это было сто лет до недавнего времени», – заявил он.

Напомним, что в этом году российское гражданство получили хавбек «Краснодара» Жоаозинью и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Нигматуллин Руслан
Комментарии (25)
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nik55
1478418238
все делают только в интересах клубов--на сборную им наплевать
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ewgen1986
1478418703
Да лучше уж бразильцев смотреть чем хромых косых и прочих недофутболистов, которые только деньги гребут лопатой, а играть не хотят да и не умеют.
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Hazar1950
1478418945
Правильно, только члены КПСС и славянской наружности...
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sochi-2013
1478419651
Кокоша с Мамаем 22 ляма,только за выход на Евро, получили, и это бесплатно? Ну вы футболеры и зажрались, если для вас это не деньги!!!! Докажите игрой и результатом, что нам не нужны русские бразильцы. Так , это просто ла-ла и "квасной патриотизм".
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Krics
1478420205
А кому играть, если футболисты в диджеи подались?
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VikNMar
1478421299
Абсолютно верно ......... надо воспитывать своих !
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kiiriil19
1478422380
а что еще делать если у нас в защите берёзы играют молодых даже не рассматривают вот чем им ФНЛ не нравиться нет чтобы там таланты присмотреть
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yorgenbarenz
1478425896
Прав Руслан.Сложившаяся бедственная ситуация с футболистами для сборной ,образовалась давно.Но РФС ничего не сделал для ликвидации проблемы.Но и РФС не полностью виноват.Виновата СИСТЕМА.Виноват режим,обманным путём установленный в России. В стране делается всё так,что Гитлеру остаётся вертеться в гробу от зависти.Яхты,самолёты для собак жены вице-премьера,а на детских тренеров денег нет.Нет денег и на массовую подготовку талантливых ребят.Мутко расскажет про большое количество искусственных полян возле учебных заведений и... будет прав,-у каждой школы,теперь,воняют в жару резиной. Иди,пацаны с улицы,поиграйте! Чёрта с два!-Платить надо! А кто играет? -Дурака на уроке физкультуры валяют школьники,а по вечерам и выходным сгоняют с себя сало чиновники, мусора и коммера! Вот и собирайте из этих жирных котов ,гражданин Мутко,свою сборную! Нефиг бразильцев подтягивать,чтобы прикрыть свою подрывную деятельность.
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subbotaspartak
1478427875
Депардье русский паспорт получил, Вот бы его Черчес пригласил. Ещё есть какие-то рожи, Которые считают, что с паспортом на русских стали похожи. Я не за тех, кто русским станет, Лучше свой, хоть башкир, хоть татарин.
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ufos73
1478430450
Суть вот в чем по моему. Даже если мы дадим всем лучшим нашим легам паспорта, они все равно не смогут ни чего добиться в сборной, будем сильнее, уважать станут больше, в рейтинге поднимемся (все это тупо понты), но все равно, ни одного титула они нам не принесут! А вот для детей, для детских школ, это будет конец! Зачем растить, если можно купить? )))
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