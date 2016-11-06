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    АПЛ. «Арсенал» продлил безвыигрышную серию с «Тоттенхэмом» до пяти матчей

    В матче 11-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» – 1:1. Отметим, что «канониры» в лондонском дерби против «шпор» не могут победить уже на протяжении пяти последних матчей чемпионата Англии (четыре ничьих и одно поражение).

    Отметим, что после данного результата обе команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Арсенал» – на третьем, «Тоттенхэм» – на пятом.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

    Арсенал – Тоттенхэм – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Виммер, 42 (в свои ворота); 1:1 – Кейн, 51 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2016 16:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 ноября 2016, 08:57

      если к январю будем отставать от лидера больше чем на три очка - пиши пропало!

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 ноября 2016, 19:34

      Шпоры единствая команда в Англии без порожение пока....

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 ноября 2016, 17:16

      Вообще мы должны быть довольны, что не проиграли. Отвратительная игра в исполнении Арсенала

      1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 6 ноября 2016, 17:13

      Ну это же Венгер, как же без старых добрых традиций)

      1
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