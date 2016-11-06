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    Венгер: «Арсенал» всегда будет сильнее «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не считает, что у «Тоттенхэма» получится превзойти достижения «канониров». Об этом он заявил перед очным противостоянием клубов в 11-м туре АПЛ.

    «Не думаю, что как клуб «Тоттенхэм» когда-нибудь сможет стать больше, чем «Арсенал». Моя задача заключается в том, чтобы сделать «Арсенал» как можно более успешным и сильным. У нашего клуба огромная армия болельщиков – возможно, самая крупная в Лондоне, и пока мы делаем свое дело, «Арсенал» всегда будет сильнее «Тоттенхэма».

    Не могу гарантировать какого-то определенного места. Мы должны просто выполнять свою работу, в конце концов все решается на поле. Статус клуба определятся стабильностью на высоком уровне, так что все в наших руках», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    06.11.2016 09:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 6 ноября 2016, 11:07

      Арсенал всегда будет четвертым !

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > АлёшкА91 6 ноября 2016, 13:54

      Последние сезоны говорят об обратном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 6 ноября 2016, 10:28

      Удачи Венгеру с Арсеналом!

      0
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