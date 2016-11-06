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    Бушманов: «Нас вдохновила победа главной команды»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов пообщался с журналистами после победы в матче 20-го тура ФНЛ с «Мордовией» (4:1).

    – Думаю, что встречу можно разделить на две части: до того, как были удалены три игрока, и после. Несмотря на то что в стартовом отрезке поединка мы уступали 0:1, считаю, что в целом наши футболисты играли неплохо.

    Да, соперники забили гол. Но перед этим несколько минут мы провели в меньшинстве: Федчуку пришлось покинуть поле, ему потребовалась медицинская помощь.

    Пропущенный мяч нас не сломил. Ребята продолжили действовать в ключе, запланированном изначально.

    Понятно, что после того, как Осипов, Игнатович и Савичев получили красные карточки, игра изменилась. В перерыве мы внесли коррективы. Объяснили команде, как можно использовать преимущество в одного игрока.

    Наши футболисты великолепно справились с поставленной им задачей. Очень рад за них!

    – Успех основного состава вас сегодня вдохновил?

    – Да. Мы смотрели игру главной команды. Рады, что основной состав «Спартака» выиграл в Томске и продемонстрировал хороший футбол.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.11.2016 06:12
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