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    Тихонов: «Игрок «Динамо» в моменте с голом в метровом офсайде стоял»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов остался недоволен судейством в матче 20-го тура ФНЛ против «Динамо» (2:2).

    «Если в наши ворота будут засчитывать такие голы, как второй сегодня… Для чего мы летим сюда 4,5 часа, тренируемся, готовимся?

    Я понимаю, что человек может не заметить, но тут игрок в метровом офсайде стоял. Я не говорю, что это обязательно предвзято, но все это влияет на результат, на положение в таблице», – сказал Тихонов.

    Источник: ФК «Енисей»

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    06.11.2016 01:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +973

      Krics 6 ноября 2016, 11:11

      Интересно послушать судью, а Андрей прав однозначно, боковой все видел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 6 ноября 2016, 10:22

      он прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 6 ноября 2016, 07:57

      Да мусоров тянут за уши

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      илья 009 6 ноября 2016, 04:30

      Метровый офсайд, согласен с Тихоновым.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1530

      zarsm 6 ноября 2016, 03:09

      Нужно внедрять видеоповторы. Даже хорошие европейские арбитры иногда не замечают явных оффсайдов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 ноября 2016, 01:18

      бровошник у центра в жопе ковырялся

      4
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