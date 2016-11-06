Тихонов: «Игрок «Динамо» в моменте с голом в метровом офсайде стоял»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов остался недоволен судейством в матче 20-го тура ФНЛ против «Динамо» (2:2).

«Если в наши ворота будут засчитывать такие голы, как второй сегодня… Для чего мы летим сюда 4,5 часа, тренируемся, готовимся?

Я понимаю, что человек может не заметить, но тут игрок в метровом офсайде стоял. Я не говорю, что это обязательно предвзято, но все это влияет на результат, на положение в таблице», – сказал Тихонов.