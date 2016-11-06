Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сампаоли: «Для Месси должен быть отдельный «Золотой мяч»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями накануне матча 11-го тура Примеры против «Барселоны».

    «Должно быть два «Золотых мяча»: один – для Месси, второй – для всех остальных.

    Я не думаю, что наша команда заслуживает особенной похвалы. Мы знаем, что в воскресенье нас ждет тяжелый матч, в котором у нас будут проблемы, если мы не будем в порядке.

    Когда играешь против одной из двух лучших команд мира, нужно сохранять концентрацию», – сказал Сампаоли.

    Матч «Севилья» – «Барселона» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2016 00:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 ноября 2016, 00:27

      Да

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 6 ноября 2016, 00:17

      жаль

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11