Мутко попросил не забегать вперед и дождаться официальной презентации формы сборной России

Президент РФС Виталий Мутко попросил не спешить с обсуждением и дождаться официальной презентации формы сборной России на Кубке конфедераций 2017 года, которая намечена на 11 ноября. Напомним, сегодня в СМИ появились шпионские фото новой экипировки национальной команды, в которой ей предстоит вступить на предшествующем чемпионату мира-2018 турниру.

«Давайте дождемся презентации формы и не будем сейчас анонсировать. Все-таки презентация – это событие, не будем забегать вперед.

Помимо того, что форма отражает национальный колорит, она должна учитывать и какие-то коммерческие возможности. Но все же приоритет должен отдаваться отражению колорита и национальной истории. В этом направлении мы сейчас и двигаемся», – сказал Мутко.