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    Сборная России проведет матчи Кубка конфедераций в ретро-форме

    Как сообщает Footy Headlines, сборной России был презентован домашний комплект формы, в котором подопечные Станислава Черчесова будут проводить игры Кубка конфедераций в 2017 году. Форма получила название «Алый», а при ее создании в качестве примера была взята экипировка сборной СССР 1980 года. Отмечается, что новинку российская команда примерит на себя уже в ноябрьских встречах с Катаром и Румынией.

    Гостевой комплект будет аналогичным тому, что использовался сборной на чемпионате Европы во Франции летом нынешнего года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 16:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +281

      serhz 9 ноября 2016, 15:34

      На них хоть что наденьте ! -четвёртое место в группе они никому не отдадут - никогда !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +154

      Azenkur 8 ноября 2016, 23:12

      Белая как у поляков прям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 7 ноября 2016, 07:38

      ФОРМА КРАСИВАЯ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 7 ноября 2016, 06:34

      Жаль СССР не вернуть...

      -1
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 7 ноября 2016, 03:36

      А где ретро???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 7 ноября 2016, 00:49

      а лучше без формы может хоть от стыда забегают

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 6 ноября 2016, 16:00

      кирзачи им с тулупами и в сибирь

      3
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      Рейтинг: +371

      ASG 6 ноября 2016, 10:29

      Белая крутая

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 5 ноября 2016, 18:59

      да пусть хоть в чем выходят, главное, чтобы толк был!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 5 ноября 2016, 17:56

      мать ее за ногу эту форму,пусть назло всем чемпионат мира в семейных трусах выиграют

      3
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