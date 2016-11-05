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    Поле во Владивостоке было очищено с помощью болельщиков

    Болельщики «Луч-Энергии» оказали помощь в очистке поля от снега перед началом поединка 20-го тура ФНЛ с «Кубанью». Из-за того что газон был обильно покрыт снежным покровом, время игры перенесли с 9:00 по московскому времени на 12:00.

    «Всем, кто помогал очищать, клуб дарит абонементы! Спасибо за помощь! И даже болельщики «Кубани» помогают!» – написано в сообщении на официальной странице «Луч-Энергии» в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Луч-Энергия»

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    05.11.2016 12:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 5 ноября 2016, 19:14

      Во Владике всегда лучшие люди и те люди которые туда приезжают..........то же лучшие . Давай Луч , держись , играй и радуй болельщиков..........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 5 ноября 2016, 12:58

      Молодцы, ток вот Кубань своей игрой расстраивает.

      2
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Igorello97 5 ноября 2016, 14:34

      Мы ждем Вас в Рфпл

      2
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