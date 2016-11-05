Покеттино: «У «Тоттенхэма» будет хорошая возможность победить «Арсенал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

«Не знаю, хорошее или плохое сейчас время для того, чтобы сыграть с «Арсеналом». Да, на данный момент мы находимся не в самой лучшей форме. Понимаем, что нам нужно больше работать. Завтра у «Тоттенхэма» будет хорошая возможность победить соперника и прервать неудачную серию. Думаю, нас ждет захватывающая игра», – сказал Покеттино.