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    Покеттино: «У «Тоттенхэма» будет хорошая возможность победить «Арсенал»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

    «Не знаю, хорошее или плохое сейчас время для того, чтобы сыграть с «Арсеналом». Да, на данный момент мы находимся не в самой лучшей форме. Понимаем, что нам нужно больше работать. Завтра у «Тоттенхэма» будет хорошая возможность победить соперника и прервать неудачную серию. Думаю, нас ждет захватывающая игра», – сказал Покеттино.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    05.11.2016 07:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 ноября 2016, 08:23

      налысо побреюсь если чикенхэм победит!!!

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