Хенесс: «То, как «МЮ» обращался со Швайштайгером», многое говорит о ситуации в клубе»

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за то, как клуб поступил с Бастианом Швайнштайгером.

«Просто невероятно, что с ним там происходит. Они не позволяли ему тренироваться с командой, оставили вне общекомандного фото, обращались с ним, как с прокаженным – это многое говорит о ситуации в клубе.

Швайнштайгер – удивительный парень и был удивительным игроком в «Баварии». Жаль, что с ним так обошлись», – сказал Хенесс.

Напомним, недавно футболист был вновь допущен к тренировкам с первой командой «МЮ».