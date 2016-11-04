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    К следующему сезону Моуринью рассчитывает избавиться от восьми игроков

    В два ближайших трансферных окна главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует расстаться как минимум с восьмерыми футболистами.

    По информации источника, специалист не желает видеть в команде в следующем сезоне Мемфиса Депая, Бастиана Швайнштайгера, Моргана Шнейдерлина, Маттео Дармиана, Маркоса Рохо, Фила Джонса, Майкла Кэррика и Эшли Янга.

    Ранее сообщалось, что первые четверо из этого списка могут покинуть клуб уже зимой.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.11.2016 21:45
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 ноября 2016, 12:16

      Майкл Кэррик уже подписал контракт продление, Джонс если не сломается снова останется точно, Янг в отсутствии Валенсии я думаю закрепится в составе, Дармиана и Швайни жалко (Маур давит на них), отличные игроки, а вот на счет остальных согласен (Рохо, Шнедерлин, Депай), нужно выгонять, это детский сад, не могут они выйти на топ уровень...

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 ноября 2016, 08:21

      что все эти люди делают в Манчестере, это же уровень Эвертона или даже ВБА?! Я бы еще Фелаини с Валенсией в список добавил!!! Но сразу пол команды убирать не стоит, молодых можно и оставить на запас!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ruverzema29rus 5 ноября 2016, 23:58

      Валенсия будет лучшим из этого списка глорье

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 5 ноября 2016, 05:44

      да никому шанса нет себя показать!!! все играют....даже смешно ладно у всех бонусы, так за них никто не играет а кто бы играл за них их не выпускают!!! я в начале сезона писал везде что Каррика подписал на год это для услады болелов, выпустил вначале а потом свое!!!! МЮ тонет!!! пора Ферги вернуться как это сделал Скоулз и наладить в команде дух МЮ его щас нет, ша просравши матч все лыбу давят, а раньше...за последнии 5 минут пусть и просирая соперники знали что их дернут за 2 минуты!!! щас МЮ пустота...

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 ноября 2016, 04:06

      Теперь про новые 4 кандидатуры. Рохо это вообще будет главная ошибка. Он реально ещё в Спартаке был хорош, в МЮ вырос, возможно лучший на своей позиции в команде. Домой в Португалию или в топ-клуб тогда. Кто такой Фил Джонс не знаю, тут писать нечего. Предатель Кэррик из ТТХ, так ему воздалось. Ферги вокруг него игру строил, а остальные всё меньше и меньше в него верят. На заслуженную пенсию и может даже в чемпионшип. Хотя может на пару к Оши, он же вроде до сих пор в Сандерленде. А бегунок Янг наверно уже всех достал. Значит туда где его скорость поможет, где там медленная команда в АПЛ у которой скорости не хватает. Или вообще можно на пол-сезона в Ньюкасл и там уже стопроцентно вернуться в АПЛ и доказывать что может быть одним из лидеров любой команды.

      -3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 ноября 2016, 04:02

      Депай и правда не оправдал ожиданий. Это было ожидаемо. Швайни в силу возраста сдал, жаль, что Моуру не нужны опытные игроки, можно в родную Германию возвращаться. Шнейдер пусть обратно к святым едет, думаю простят и примут обратно, да и ещё вариантов много куда можно уйти в рамках той же АПЛ. Дармиан для топ-клубов и середняков по всей Европе, за нехватку доверия он может прямо сейчас ужэе ищет варианты нового места работы.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 ноября 2016, 03:59

      Про первых четверых уже ранее писали. Над Швайни он уже издевается. Совсем с катушек съехал уже. Ему бы до этого трансферного окна самому сначала надо дотянуть. По персоналиям из списка будет далее.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 5 ноября 2016, 02:26

      Первые 4 стоят 67 лямов по версии Бомбардира

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 ноября 2016, 01:36

      главное,чтобы он их не вальнул))

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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2016, 01:29

      В ЦСКА вряд ли кто поедет.

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      Рейтинг: +51

      TonicIG 5 ноября 2016, 00:44

      А себя продать не хочет?

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