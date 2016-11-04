К следующему сезону Моуринью рассчитывает избавиться от восьми игроков

В два ближайших трансферных окна главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует расстаться как минимум с восьмерыми футболистами.

По информации источника, специалист не желает видеть в команде в следующем сезоне Мемфиса Депая, Бастиана Швайнштайгера, Моргана Шнейдерлина, Маттео Дармиана, Маркоса Рохо, Фила Джонса, Майкла Кэррика и Эшли Янга.

Ранее сообщалось, что первые четверо из этого списка могут покинуть клуб уже зимой.