К следующему сезону Моуринью рассчитывает избавиться от восьми игроков

Майкл Кэррик уже подписал контракт продление, Джонс если не сломается снова останется точно, Янг в отсутствии Валенсии я думаю закрепится в составе, Дармиана и Швайни жалко (Маур давит на них), отличные игроки, а вот на счет остальных согласен (Рохо, Шнедерлин, Депай), нужно выгонять, это детский сад, не могут они выйти на топ уровень...
В два ближайших трансферных окна главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует расстаться как минимум с восьмерыми футболистами.
По информации источника, специалист не желает видеть в команде в следующем сезоне Мемфиса Депая, Бастиана Швайнштайгера, Моргана Шнейдерлина, Маттео Дармиана, Маркоса Рохо, Фила Джонса, Майкла Кэррика и Эшли Янга.
Ранее сообщалось, что первые четверо из этого списка могут покинуть клуб уже зимой.