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    Хиддинк готов возглавить «Интер», но без собеседования

    Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк может возглавить «Интер».

    Итальянское информационное агентство ANSA сообщает, что специалист готов принять предложение миланского клуба, если ему не придется проходить собеседование вместе с другими претендентами.

    По информации источника, помимо Хиддинка, руководство «Интера» рассматривает кандидатуры Франческо Гвидолина, Марселино Тораля и Стефано Пиоли и намерено побеседовать с каждым из них перед принятием решения.

    Хиддинк собирается ответить отказом, если ему будет предложено пройти подобное собеседование.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 21:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 5 ноября 2016, 13:17

      сначала надо игроков нормальных приобретать а уж потом тренера а то хотят и рыбку съесть и на х-й сесть

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 ноября 2016, 04:55

      :-)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 ноября 2016, 03:50

      Самый нормальный и интересный вариант для Интера. Он умеет давать результат в короткие сроки. Тут либо Гус Иваныч или Франческо Гвидолин. Та парочка вообще кто их знает? Типо возьмут, не получится, так не получится. Надо брать тех кто готов работать прямо сейчас и совсем недавно работал. Да и какое собеседование, есть вообще то что-то важное о нём что ещё никто не знает.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 ноября 2016, 02:36

      И правильно, что он мальчик на побегушках. Уважаемый тренер во всём мире! Вы или приглашайте его или нет. Анкету его ещё попросите заполнить и скажите, что вы ему перезвоните))

      1
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      Рейтинг: +29

      Камасутра 5 ноября 2016, 01:16

      амбиции рулят)

      -1
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