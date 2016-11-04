Хиддинк готов возглавить «Интер», но без собеседования

сначала надо игроков нормальных приобретать а уж потом тренера а то хотят и рыбку съесть и на х-й сесть
Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк может возглавить «Интер».
Итальянское информационное агентство ANSA сообщает, что специалист готов принять предложение миланского клуба, если ему не придется проходить собеседование вместе с другими претендентами.
По информации источника, помимо Хиддинка, руководство «Интера» рассматривает кандидатуры Франческо Гвидолина, Марселино Тораля и Стефано Пиоли и намерено побеседовать с каждым из них перед принятием решения.
Хиддинк собирается ответить отказом, если ему будет предложено пройти подобное собеседование.