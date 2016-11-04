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    Червиченко считает, что «Спартак» нечестно обыграл «Ростов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение об игре красно-белых в текущем сезоне. По мнению функционера, москвичи во многих матчах побеждали с большим трудом.

    «Ранее я говорил, что октябрь будет ключевым с точки зрения турнирных перспектив «Спартака». Высказал мнение, что если «Спартак» наберет во встречах с «Ростовом», «Зенитом» и ЦСКА хотя бы половину очков, то тогда он реально может претендовать на чемпионство. И если бы красно-белые обыграли ростовчан в честной борьбе, то я бы сейчас сказал, что команда Карреры больше достойна выиграть первенство, чем «Зенит». Но после того, что устроил судья Безбородов в игре с «Ростовом», я не могу говорить, что «Спартак» завоевал эту половину очков.

    Если брать весь турнирный отрезок с начала чемпионата, то «Спартак» многие матчи выиграл очень натужно, с преимуществом в один мяч. Феерия прошлого тура с ЦСКА все-таки стоит особняком. И вообще в последнее время все почему-то говорят только о «Спартаке» – такое впечатление, что «Зенит» у нас в другом турнире участвует. Еще раз повторю, на мой взгляд, призовую тройку в этом сезоне составят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Но не обязательно в такой последовательности!» – заявил Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.11.2016 13:12
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 5 ноября 2016, 03:59

      Зачем у этого педика лысого журналисты интервью берут, лично у меня смотря на жирное ебло, есть только 1 желание обоссать его или отрубить голову нахуй за то что он сделал со Спартаком

      1
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      Рейтинг: +823

      diktatop 5 ноября 2016, 00:35

      а об ошибках в игре с бомжами молчит.... совсем с умом заплыл

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 4 ноября 2016, 22:42

      Червиченко - больной и завистливый человек.

      1
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 4 ноября 2016, 22:35

      Эта толстая ростовская срака развалила Спартак в 90- е. За Ростов пасть рвет, стервец.

      1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 4 ноября 2016, 22:01

      А где ЦСКА? Ему то надо до зимы продержаться, а весной Слуцкий и Гинер серьёзно возьмутся за добывания очередного чемпионства. К весне должны появиться деньги и тогда конец прогнозам Червиченко.

      -1
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 4 ноября 2016, 20:58

      да ты просто пиз.д.о.б.о.л. .!это сугубо мое мнение .

      2
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 4 ноября 2016, 19:30

      Полностью согласен с оратором.

      -2
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 4 ноября 2016, 18:11

      Сильно обиделся на спартак, Обижулька!

      0
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      Рейтинг: +2285

      kvm 4 ноября 2016, 16:29

      опять жир в голову ударил

      -1
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 4 ноября 2016, 16:17

      Ещё бы он чего нибудь понимал в футболе....

      -2
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