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    Рахимов: «Терек» любит играть против таких команд, как «Зенит»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что команда готова дать бой «Зениту» в предстоящем матче в рамках 13-го тура РФПЛ.

    «Команда чувствует себя неплохо, был один выходной день, в среду провели тяжелую тренировку. Понимаем, что предстоит матч против тяжелого соперника, который в этом сезоне еще не проигрывал, к тому же «Зенит» достаточно результативно играет в атаке. Что поделаешь, тем интереснее для нас будет играть. Мы любим играть против таких соперников.

    Нужно еще раз хорошо проанализировать соперника и постараться навязать свою игру. Но в первую очередь нужно нейтрализовать сильные стороны соперника и уже исходя из этого строить свою игру. Мысли и идеи есть, попробуем воплотить их в действия на тренировках и перенести на матч. Что из этого получится — посмотрим», – заявил Рахимов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    03.11.2016 18:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 21:45

      Может так произойти,что скоро разлюбите играть со всеми.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 3 ноября 2016, 20:23

      хм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 3 ноября 2016, 20:01

      И Кадыров бородатый с микрофоном.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2016, 19:36

      Знаем. Играете грубо, провокационно. Судьи за вас. Иначе без шансов!

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