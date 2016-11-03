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    Созин: «Слуцкий начинает задумываться об отставке»

    Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин отметил, что не исключает скорого увольнения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, который может сам инициировать свою отставку.

    «ЦСКА продолжает проигрывать. Об игровых и кадровых проблемах команды высказались абсолютно все специалисты. Не вижу смысла перечислять все сложности, с которыми столкнулся ЦСКА. Можно лишь констатировать, что ситуация на данный момент выглядит беспросветной.

    Очевидно, что сейчас команде нужна сильная встряска. Рассчитывать на вливание свежей крови в период трансферов выглядит неоправданной наивностью. Поэтому нужно искать другие способы, которые бы разбудили имеющихся игроков. Думаю, это понимают в руководстве клуба. Это наверняка осознает и сам Слуцкий. Не нужно обладать телепатическими способностями, чтобы предположить, что Слуцкий начинает задумываться об отставке. Не удивлюсь, если он в ближайшие дни подаст прошение об отставке. Не уверен, что руководство его примет, но это уже другая история», – заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 15:57
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +26821

      slavutiq70 4 ноября 2016, 16:06

      Человек вам столько титулов принёс а чуть неудача и начали клеыать тренера,,,хотя виновен больше Гинер то что денег на игроков не выделяет,,,,,,Слуцкий опережал Зенит когда один Халк пол команды ЦСКА стоил

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 4 ноября 2016, 00:42

      почему он не призывает из молодежки игроков? пусть опыта набираются

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 ноября 2016, 20:09

      Леонид,останьтесь!

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 3 ноября 2016, 19:59

      Леонид Викторович, пожалейте себя, пора двигаться дальше.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 3 ноября 2016, 19:02

      Ждём

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 3 ноября 2016, 18:39

      удачи леня никого не слушай работай и результат прийдет

      1
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 3 ноября 2016, 18:12

      Ну да нашли крайнего ))) От же у нас смешные человечки есть.
      Тут жопа полная с составом, давайте сделаем кого нибудь крайнем, а вон тренер гамадрила, давайте его выгоним забодал он качаться, команда из за него нервничает )))
      Я не фанат Слуцкого, но если бы его выгонять, то выгонять надо было раньше, а не сейчас, когда и без тренера в команде жопа творится.
      Если еще в начале сезона как то думалось,что без нападения как то еще и потянут, а когда и центра поля не стало, то что на оборону рассчитывать, серьёзно? вся же страна знает, кто там в обороне играет и какого чуда ждать от неё ))

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 3 ноября 2016, 17:42

      Когда приобретут пару игроками, то и игра пойдет. А тошича, миланова, траоре пора сказать пока. Ветеранов отправить в отставку. Слуцкому лучше остаться и с новыми игроками схема будет другая. Победы будут.

      2
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 3 ноября 2016, 17:27

      Просто Гинер зажрался с чемпионством вот и все !!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 ноября 2016, 17:16

      Лучше Леониду самому уйти, иначе все равно сольют хозяева)))

      -1
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