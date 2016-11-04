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    Лига Европы. «Аякс» одолел «Сельту» и прошел в следующий раунд, «Стандард» разгромил «Панатинаикос»

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Аякс» у себя дома оказался сильнее «Сельты» – 3:2. Таким образом, голландский клуб набрал 10 очков и досрочно завоевал путевку в следующий раунд турнира.

    В другой встрече «Стандард» в гостях разгромил «Панатинаикос» со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Исхак Бельфодиль.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа G. 4-й тур

    Аякс (Голландия) – Сельта (Испания) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дольберг, 41; 2:0 – Зайич, 68; 3:0 – Юнес, 71; 3:1 – Гуидетти, 79; 3:2 – Аспас, 86.

    Панатинаикос (Греция) – Стандард (Бельгия) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сиссе, 62; 0:2 – Бельфодиль, 76; 0:3 – Бельфодиль, 90.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 01:22
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