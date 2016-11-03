Лига Европы. Пента-трик Адуриса принес «Атлетику» победу над «Генком», «Сассуоло» сыграл вничью с «Рапидом»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Атлетик» на своем поле в непростой борьбе одолел «Генк» со счетом 5:3. Пента-трик в составе победителей оформил Ариц Адурис, который стал лучшим бомбардиром клуба в еврокубках.

В другой встрече «Сассуоло» и «Рапид» забили на двоих четыре гола и сыграли вничью – 2:2.

Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 4-й тур

Атлетик (Испания) – Генк (Бельгия) – 5:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Адурис, 8; 2:0 – Адурис, 24 (с пенальти); 2:1 – Бэйли, 28; 3:1 – Адурис, 44 (с пенальти); 3:2 – Ндиди, 51; 4:2 – Адурис, 74; 4:3 – Сушич, 80; 5:3 – Адурис, 90 (с пенальти)

Сассуоло (Италия) – Рапид (Австрия) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Дефрель, 34; 2:0 – Рагуса, 45; 2:1 – Йелич, 86; 2:2 – Квилитая, 90.

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