«Гуанчжоу Эвергранд» готов платить Терри 8 миллионов за сезон

Как не прискорбно это звучит, но Терри лучше уйти. По новой схеме, он не вписывается . . . Матч с Вест Хэмом кубковый показал, что Терри в 3-4-3 не вписывается
«Гуанчжоу Эвергранд» серьезно рассматривает вариант с приглашением защитника «Челси» Джона Терри. Ожидается, что китайский клуб попробует подписать англичанина следующим летом, когда тот получит статус свободного агента.
Источник сообщает, что за сезон 35-летний англичанин будет зарабатывать 8 миллионов фунтов. Отметим, что Терри является послом «Гуанчжоу Эвергранд».
В текущем розыгрыше АПЛ Терри провел за лондонцев четыре матча.