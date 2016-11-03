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    «Гуанчжоу Эвергранд» готов платить Терри 8 миллионов за сезон

    «Гуанчжоу Эвергранд» серьезно рассматривает вариант с приглашением защитника «Челси» Джона Терри. Ожидается, что китайский клуб попробует подписать англичанина следующим летом, когда тот получит статус свободного агента.

    Источник сообщает, что за сезон 35-летний англичанин будет зарабатывать 8 миллионов фунтов. Отметим, что Терри является послом «Гуанчжоу Эвергранд».

    В текущем розыгрыше АПЛ Терри провел за лондонцев четыре матча.

    Источник: Daily Mail

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    03.11.2016 08:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 ноября 2016, 07:21

      Как не прискорбно это звучит, но Терри лучше уйти. По новой схеме, он не вписывается . . . Матч с Вест Хэмом кубковый показал, что Терри в 3-4-3 не вписывается

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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 4 ноября 2016, 05:53

      Лучше бы продали,чем за даром отпускать.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 ноября 2016, 19:51

      Пока не могу представить Челси без Терри!

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