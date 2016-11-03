«Гуанчжоу Эвергранд» готов платить Терри 8 миллионов за сезон

«Гуанчжоу Эвергранд» серьезно рассматривает вариант с приглашением защитника «Челси» Джона Терри. Ожидается, что китайский клуб попробует подписать англичанина следующим летом, когда тот получит статус свободного агента.

Источник сообщает, что за сезон 35-летний англичанин будет зарабатывать 8 миллионов фунтов. Отметим, что Терри является послом «Гуанчжоу Эвергранд».

В текущем розыгрыше АПЛ Терри провел за лондонцев четыре матча.