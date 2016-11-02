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Моуринью: «Швайнштайгер вернулся»

2 ноября 2016, 20:37
13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему позволил полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру тренироваться вместе с основным составом команды. Напомним, ранее сообщалось, что немец покинет команду в зимнее трансферное окно.

«Швайнштайгер вернулся. Позволить ему тренироваться с основной командой – это правильное решение с человеческой и профессиональной точки зрения. Да, у нас нет таких проблем в полузащите, как в обороне, но еще один футболист нам не помешает», – сказал специалист.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Швайнштайгер Бастиан Моуринью Жозе
Комментарии (13)
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Raxor
1478108375
неужели...
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Dammit
1478108554
Видимо, осознал свою ошибку. Швайни, (если в форме) может легко добавить и креатива, и надёжности.
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Чермындыр
1478108692
У Маура месячные прошли?
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serega86ru
1478108837
МауриньЁЁЁ Особенное Ебанько!!! Швайнштайгер -один из лучших полузащитников!!! как очко пригорать начало- вернул в команду!! нет проблем =) сука весельчак!! ни погба ни мхиторян не заиграли!!! старичок им покажет !!! хотя 32 =) еще 2 года побегает!!
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SANY/S
1478110155
уурааа
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Просто игра
1478111201
Хоть где-то его увидим)
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Фан666
1478113646
А Моура лучше гнать в Эшторил Базелюка тренировать!
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Drunkeschon
1478117443
лол=) бывает же=) запахло жареным - начал позиции сдавать.
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XaXatyn
1478120645
Хоть что то хорошее сделал , а то пока что за Моуринью плохого больше !
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Михас007
1478122738
запахло жареным
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