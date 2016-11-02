Моуринью: «Швайнштайгер вернулся»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему позволил полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру тренироваться вместе с основным составом команды. Напомним, ранее сообщалось, что немец покинет команду в зимнее трансферное окно.

«Швайнштайгер вернулся. Позволить ему тренироваться с основной командой – это правильное решение с человеческой и профессиональной точки зрения. Да, у нас нет таких проблем в полузащите, как в обороне, но еще один футболист нам не помешает», – сказал специалист.