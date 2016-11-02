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    Бышовец: «С договорными матчами сталкивался в «Динамо» и «Локомотиве»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец затронул тему договорных матчей в отечественном футболе. Как рассказал специалист, он дважды в своей карьере сталкивался с таким явлением.

    «Сталкивался ли с договорняками? Да, дважды. В первый раз – в «Динамо», когда только начал работать. В конце игры в нашу пользу назначили пенальти, его должен был бить Добровольский, но вдруг подошел другой, опытный, парень, оттолкнул Игоря и отправил мяч выше ворот.

    Второй – в «Локомотиве», матч на выезде, соперник представлял опасность стандартами. И вот один из наших футболистов, прекрасно чувствующий себя «на втором этаже», вдруг не играет по своему сопернику. Просто оставляет его, уходит из штрафной. И нам забивают один гол, потом второй. Стал выяснять – оказывается, ему партнер сказал покинуть штрафную. Хотя и в индивидуальном собеседовании, и перед выходом на поле все было объяснено: кто, где, с кем…

    Это две сдачи. Да, фактически договорные. Почему не обратился в правоохранительные органы? Как можно доказать, что человек сознательно пробил выше или то, что он специально отправил игрока в атаку при стандарте у своих ворот? Я и сегодня не говорю, кто так поступил, но это предательство команды и клуба», – заявил Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2016 14:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +663

      88serega88 2 ноября 2016, 17:39

      а как ты бабло брал за то чтобы тот или иной игрок Локо на поле вышел забыл? то то с тобой никто связываться не хочет

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 2 ноября 2016, 15:53

      сказал "а", говори и "б".
      Бышовца уже подзабыли, вот он и вспомнил о договорняках.
      если есть такие уроды в командах, называй фамилии, а то попахивает черным пиаром.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 14:27

      Что же ты за тренер раз не можешь ничего со своими игроками сделать, они помимо тебя матчи сдают а ты типа и не в курсе был? Не обратился к ментам? А чего тогда сейчас пиздишь?

      2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > РМЗ 2 ноября 2016, 15:44

      Кем был тот Мутко в 2007 году в футболе?

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Антибиотик 2 ноября 2016, 17:41

      когда Мудко стал президентом Зенита моя бабуля често говорб плюнула в телек)))) он у нас в районе в ЖЭКЕ начальником был и она к нему скандалить ходила так как ничего не делалось, а тут раз и с вазелином или без в футбол пришел...и вообще в спорт

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > РМЗ 2 ноября 2016, 19:43

      Ага и Путин с Медведевым! Тогда кругом одна безысходность, даже в футболе. Но раз общественность безмолвствует, значит её всё устраивает. Тем более нечего пиздеть!

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