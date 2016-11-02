Кудряшов: «Я не разочарован игрой «Ростова», но разочарован результатом»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов доволен тем, как его команда играла в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

«Я не разочарован игрой «Ростова», но разочарован результатом. Многие думали, что мы потерпим крупное поражение, но у нас был план на игру. Жаль, что не удалось воплотить его до самого конца. Если бы мы играли так, как должны, до последних секунд, то не пропустили бы. Мы лишь немного потеряли концентрацию. А если бы мы заняли правильные позиции в том эпизоде, «Атлетико» не смог бы нам забить», – сказал футболист.